Trevisani: "Leao sostituito senza alcuna ragione. Anche perchè non hai messo dentro Messi..."

Presente negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha rilasciato queste parole su Fiorentina-Milan:

Sul rigore per la Fiorentina per fallo di Theo su Dodò: "Sfioro di tacchetti ed è calcio di rigore?"

Su Leao: "Leao ha fatto una partita in cui ha corso, ha rincorso anche gli avversari, era uno dei migliori in campo del Milan ed è stato sostituito al 70' senza alcuna ragione. E poco dopo è uscito anche Pulisic. Non è possibile. Il Milan ha giocato con gli stessi uomini di Leverkusen, quindi la stanchezza era tollerabile. Ma non puoi togliere Leao, anche perchè non hai messo dentro Messi...".

Su Theo: "Fonseca ha delle colpe, ma poi in campo vanno i giocatori e la prestazione di Theo è da tre perchè causa un rigore, ne sbaglia uno e poi a partita finita si fa espellere".