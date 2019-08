Trevisani: "Milan già forte per il quarto posto, da valutare ancora l'impatto di Giampaolo"

Riccardo Trevisani, ospite nello studio di Sky Sport 24, ha parlato così di Correa: “Non lo prenderei a 40 milioni ma il Milan ha deciso di puntarci. La mia idea è legata al rapporto qualità prezzo e al giocatore. A quelle cifre, se ho 50 milioni, posso diversificare la scelta. Al Milan non manca molto, è già forte per il quarto posto, manca di vedere come impatterà Giampaolo”