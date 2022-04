Trevisani: "Milan, non basta una buona fase difensiva. Bisogna segnare perché prima o poi i gol si prendono"

MilanNews.it

Riccardo Trevisani intervenuto durante il TG di Mediaset, ha parlato del derby di ieri sera in chiave Milan, dicendo: “Tomori è l’emblema del Milan. Entrato lui i rossoneri hanno migliorato la fase difensiva in maniera clamorosa. Ma non basta, perché nelle ultime 6 partite il Milan ha fatto 4 gol. Il Milan fa fatica a segnare. Tomori e Kalulu possono fare tutte le partite al meglio, Maignan è un grandissimo portiere, ma prima o poi il gol lo prendi. Se non segni poi diventa difficile recuperare. Se la fase difensiva resta buona e si aggiunta davanti, il Milan può ancora vincerle tutte e combattere…altrimenti diventa molto dura”.