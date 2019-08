Trevisani: "Piatek? E' la stagione più difficile, ma la porta la vede sempre"

Riccardo Trevisani di Sky Sport ha parlato di Piatek e del possibile arrivo di Correa in rossonero: "E' la stagione più difficile per Piatek, quella della conferma. Tutti gli occhi addosso, tutti che ti aspettano e con un allenatore nuovo e un modo di giocare diverso. Non sarà più da solo in attacco, ma avrà un altro giocatore al suo fianco. Parliamo di uno che la porta, però, la vede anche quando dorme. Correa? Non sono un fan esagerato dell'argentino".