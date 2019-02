Trevisani: "Piatek ha tutto per diventare Lewandowski, deve solo migliorare nel gioco per la squadra"

Il giornalista di Sky Sport 24, Riccardo Trevisani si è soffermato su Piatek: “Ha tutto per diventare Lewandowski ma può migliorare tecnicamente. Tira in porta in una maniera mai vista, segna in tutti i modi ma sul gioco di squadra è indietro rispetto a Milik e Dzeko che però non hanno la sua glacialità. Ha una forza d’animo, in questo momento, che nessuno gli toglie”