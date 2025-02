Trevisani promuove l'acquisto di Gimenez: "Il Milan ha preso un giocatore veramente forte"

Riccardo Trevisani, intervenuto alla "Fontana di Trevi", ha commentato così l'acquisto di Santiago Gimenez da parte del Milan: "E' un giocatore veramente forte. E' un giocatore che avrei preso per tutte le squadre, è il miglior centravanti che ha comprato il Milan da anni. Gimenez è proprio forte, ma forte forte. E' uno di quelli che sarebbe potuto finire in qualsiasi squadra. Poteva essere l'erede di Kane al Bayern Monaco per esempio. Il Milan ha preso un giocatore davvero molto forte.

Magari in tanti non lo conosco visto che giocava in Olanda, io l'ho visto dal vivo, è bravo nella protezione della palla, attacca la profondità, è intelligente, è cattivo, fai i gol facile, è bravo di testa. Io gli vedo pochi difetti. E visto che gli ultimi centravanti che ha preso il Milan erano o vecchi, o bolliti, questo può fare sette anni di fila al Milan e fare almeno 20 gol a stagione. Per me è proprio un bellissimo acquisto".