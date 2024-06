Trevisani su Leao: "Fascia di capitano e numero 10 diventa una bel endorsement"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulla scelta della società di puntare su Paulo Fonseca come nuovo allenatore e sulla possibile connessione fra il portoghese e Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni.

La connesione portoghese fra lui e Leao potrebbe creare dei benefici?

"Leao capitano? Io penso che debba meritarselo, nel senso che fare il capitano passa attraverso atteggiamenti, passa attraverso i giusti comportamenti, passa attraverso anche il fare la differenza, riuscire ad essere d'esempio per i compagni è una cosa molto importante, sennò può fare il capitano chiunque e vale tutto. Se sarà pronto, fascia di capitano e numero 10 diventa una bel endorsement. Il capitano non è previsto che vada in Arabia per tornare al discorso dell'altro giorno".