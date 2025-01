Trevisani: "Troppo nervosismo al Milan, sembra un clima da fine ciclo"

Riccardo Trevisani, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha commentato così il momento del Milan dopo la vittoria in rimonta contro il Parma: "Il Milan ha vinto ancora, con fatica, però ha vinto ancora. Il Milan ha rimontato ancora, gioca molto sui nervi più che sul gioco. Continuano però i problemi, come i troppi errori difensivi e poi manca un grande attaccante in avanti.

Troppo nervosismo nel Milan? Conceiçao sta facendo tante cose che ha fatto Fonseca. Ha ragione che le liti possono capitare nel calcio. Calabria si è arrabbiato dopo il cambio, ok avere un confronto, ma qui si è andati oltre i limiti. Mi sembra ci sia un clima da ultima stagione, da fine ciclo. C'è troppo nervosismo per i risultati che ha avuto ultimamente il Milan. Manca un po' di serenità, manca qualcosa sopra i giocatori e l'allenatore, c'è un po' di libertà di troppo. Poi non sono d'accordo che la colpa sia sempre di Theo Hernadenz e Leao".