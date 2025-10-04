Tudor presenta Juventus-MIlan: "Giochiamo contro una squadra di primissimo livello. Dobbiamo fare una bella gara"

vedi letture

Come Max Allegri, anche Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A Enilive. Questi alcuni degli estratti più interessanti dell'intervento di oggi.

Ci presenta la partita di domani?

"Che gara sarà non lo so, perchè non ho la sfera di cristallo. Giochiamo contro una squadra di primissimo livello, un grande allenatore, grandi giocatori, è in un momento buono. Giochiamo in casa nostra e dobbiamo fare una bella gara".

Come risponde a chi parla di una Juve incompiuta?

"Noi non possiamo avere più identità di questa, perchè sono sei mesi che giochiamo così. Il Milan ha la sua identità".

Su Thuram e Bremer?

"Vediamo oggi e non posso dire niente".

Che differenze ci sono con il Milan?

"Bisogna fare una gran bella gara domani. Non vedo differenze particolari tra noi e il Milan. Il campo farà vedere chi è più forte. Loro hanno il vantaggio di aver giocato domenica o lunedì, noi dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo".

Su Modric?

"Ho giocato anche in nazionale con Modric. Lui ha fatto la storia del nostro popolo uno come lui non nascerà più. Nessuno si avvicina a lui, è il doppio di chiunque. Questa cosa qua è un'alaltra cosa: a quarant'anni gioca a questi livelli, io non ho mai visto questo. Io sono orgoglioso di lui. Speriamo che domani faccia caga*e (ride ndr)".