Turchia, classifica finale e verdetti: Besiktas in Europa, fuori Galatasaray e Fenerbahce

In serata è andata in scena l'ultima giornata del campionato turco che si chiuderà definitivamente domani con la gara del Basaksehir già campione in campo del Kasimpasa. Questa sera invece è sceso in campo il Besiktas che vincendo 3-0 in casa del Genclerbirligi si è conquistato il terzo posto che vale l'Europa, insieme al Trabznospor secondo e al Sivasspor quarto. Fuori dalle competizione europee Fenerbahce e Galatasaray. Retrocessi Kayserispor, Ankaragucu e Yeni Malatyaspor.

CLASSIFICA: Basaksehir 69*, Trabznospor 65, Besiktas 62, Sivasspor 60, Alanyaspor 57, Galatasaray 56, Fenerbahce 53, Gazientep 46, Antalyaspor 45, Goztepe 42, Kasimpasa 40*, Genclerbirligi 36, Konyaspor 36, Denizlispor 35, Rizespor 35, Yeni Malatyaspor 32, Kayserispor 32, Ankaragucu 32.

*una gara in meno

VERDETTI:

Campione: Basaksehir

Champions League: Basaksehir, Trabznospor,

Europa League: Besikas, Sivasspor.

Retrocessi: Kayserispor, Ankaragucu e Yeni Malatyaspor.