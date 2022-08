Tutte le date della nuova Champions League: si parte il 6 settembre, finale il 10 giugno

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Con il sorteggio dei gironi a Istanbul in programma oggi pomeriggio alle 18, comincerà a tutti gli effetti la nuova stagione di Champions League, che sarà diversa da tutte le altre a causa del Mondiale in Qatar che si giocherà nei mesi invernali e fermerà per due mesi tutta la macchina. Si partirà, subito il 6 settembre con la prima giornata e si concluderà il 10 giugno 2023 con la finale di Istanbul. Ecco tutte le date.

FASE A GRUPPI

6-7 settembre; 13-14 settembre; 4-5 ottobre; 11-12 ottobre; 25-26 ottobre; 1-2 novembre

OTTAVI DI FINALE (sorteggio 7 novembre)

Andata 14-15 e 21-22 febbraio; Ritorno 7-8 e 14-15 marzo

QUARTI DI FINALE (sorteggio 17 marzo)

Andata 11-12 aprile; Ritorno 18-19 aprile

SEMIFINALI (sorteggio il 17 marzo)

Andata 9-10 maggio; Ritorno 16-17 maggio

FINALE (Istanbul, Stadio Ataturk)

10 giugno 2023