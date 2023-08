Tutto quello che c'è da sapere su Marco Pellegrino

Marco Pellegrino è il nuovo volto - il numero nove fin qui - del calciomercato estivo rossonero. Un giocatore giovane e talentuoso, in linea con l'identikit tracciato dal Club. L'argentino arriva per completare il pacchetto di difensori centrali a disposizione di Mister Pioli, e rappresenta un profilo allo stesso tempo unico, visto il piede preferito - mancino naturale - che lo differenzia dagli attuali compagni di reparto in rossonero. Pellegrino è dotato di una buona tecnica individuale, e presenta le caratteristiche ideali che contraddistinguono un difensore moderno: solido e attento in marcatura, ma anche abile nell'impostazione e nella costruzione del gioco.

Nato il 18 luglio 2002 a Buenos Aires, capitale dell'Argentina, Marco si è reso protagonista di una lunga carriera nel Club Atlético Platense, squadra in cui è cresciuto sin dalla giovane età (dal 2010) e unica società in cui ha militato prima dello sbarco nel mondo rossonero. Dopo aver svolto tutta la trafila delle giovanili con Los Calamares, il 14 marzo 2023 è arrivato anche il debutto in Prima Squadra, subito da titolare, nell'1-1 contro il Vélez Sarsfield, match valido per la 7ª giornata di Primera División argentina.

Marco ha convinto subito tutti, e gli è servito poco tempo per prendersi la titolarità al centro della retroguardia. In totale sono diciassette le presenze collezionate con il club argentino dal giorno del suo esordio, tutte nel massimo campionato Albiceleste. Alto 1,84m, il classe 2002 possiede un'ottima elevazione e grande capacità nel gioco aereo, e proprio con questo fondamentale è andato a bersaglio nell'ultima gara disputata con il Platense, rete valsa l'1-1 finale - in pieno recupero - contro il Gimnasia La Plata.

Quello realizzato a fine luglio 2023 è stato anche il primo sigillo della sua carriera da professionista: il centrale ha salutato così nel miglior modo possibile i propri tifosi, pronto a tuffarsi con entusiasmo e coraggio nella sua nuova avventura in maglia rossonera. La nazionale è il sogno di ogni calciatore, e il Milan può essere il giusto trampolino di lancio per mettersi in mostra anche a livello internazionale. I tifosi milanisti l'hanno già accolto e ora desiderano scoprire da vicino tutte le sue qualità, benvenuto Marco!