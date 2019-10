Tuttosport - Biglia confermato, Suso nel tridente con Calha

Stefano Pioli non ha ancora sciolto le riserve sulla formazione che scenderà in campo domani sera all’Olimpico. Almeno due i ballottaggi, uno in difesa (Conti-Calabria) e l’altro in attacco (Leao-Piatek). Tuttavia, ci sono anche delle certezze. Come riporta Tuttosport, ad esempio, Biglia verrà confermato in cabina di regia, con Paquetà e Kessié a completare il reparto di centrocampo. Là davanti, invece, Suso e Calhanoglu sono certi di un posto nel tridente. Conferme anche in retroguardia, con Romagnoli, Musacchio e Theo Hernandez dal primo minuto.