Tuttosport: "Caos Milan, Fonseca solo. Cardinale, va bene così?". Leao e Theo avranno un confronto con Ibra

Tuttosport in edicola oggi titola così: "Caos Milan, Fonseca solo. Cardinale, va bene così?". La situazione in casa rossonera è piuttosto caotica: la scelta di prendere il portoghese si sta rivelando errata, lo spogliatoio è spaccato e sul campo l'inizio di stagione è stato molto deludente con due punti raccolti nelle prime tre giornate di campionato. Il tecnico milanista è sotto osservazione e le tre gare dopo la sosta contro Venezia, Liverpool e Inter saranno decisive per salvare la sua panchina.

Sabato all'Olimpico era presente sugli spalti anche Gerry Cardinale che non può essere contento di quello che ha visto in campo, compreso il comportamento di Theo Hernandez e Leao che non sono andati in panchina per il cooling break. I due giocatori non sono stati multati dal club di via Aldo Rossi, ma avranno un confronto con Zlatan Ibrahimovic.