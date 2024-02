Tuttosport - Cardinale e le parole sul nuovo stadio a San Donato: ecco perchè non chiude ad altre opzioni

"Sono pronto a costruire quello del Milan da solo tuttavia sono aperto a considerare anche altre opzioni, senza escludere una potenziale collaborazione con l’Inter": queste parole pronunciate da Gerry Cardinale a Calcio e Finanza hanno fatto storcere un po' il naso a diversi tifosi milanisti. L'edizione odierna di Tuttosport ha provato stamattina a spiegare cosa c'è dietro a questa affermazione: "Per quanto il Milan voglia fare lo stadio sui terreni dell’area San Francesco che ha acquistato, è giusto e lecito non precludersi nessuna opzione qualora l’avanzamento dei lavori, per una qualsivoglia ragione, possa subire un collasso tale da portare all’abbandono del progetto".

Il quotidiano torinese prosegue continua: "Ad oggi, questo scenario non si è ancora palesato, ma è fondamentale tenere attivi tutti i canali possibili prima di rimanere con il cerino in mano. Ecco perché anche Scaroni non è stato tranchant nei confronti di Beppe Sala nel corso dell’ultimo incontro in Comune avvenuto giovedì insieme all’ad interista Antonello".