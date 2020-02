Tuttosport: "Donnarumma forse salta il Genoa"

Gigio Donnarumma è in dubbio per il match in programma domenica alle 12.30 a San Siro contro il Genoa: "Donnarumma forse salta il Genoa" è il titolo di questa mattina di Tuttosport. Il giovane portiere milanista ha svolto ieri terapie per la distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro la Fiorentina. L'obiettivo di Pioli è quello di averlo a disposizione contro la Juventus in Coppa Italia (4 marzo) e quindi contro il Grifone dovrebbe giocare Begovic.