"Non mi riconosco in questo Milan". È il titolo che Tuttosport dedica a Ibrahimovic, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri dal fuoriclasse svedese, il quale ha messo in dubbio il suo futuro nel club rossonero. Zlatan - si legge - non si fa condizionare dal momento magico della sua squadra ed esce allo scoperto: "Voglio rivedere quella società che lotta per lo Scudetto e la Champions League".