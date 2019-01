Tuttosport: "Elliott-Uefa, prove di conciliazione"

L’incontro di domani tra Milan e Uefa, per quanto non sia vincolante, promette scintille e indicazioni di massima su quello che sarà il prosieguo della diatriba. Il club rossonero - ormai è noto - ritiene iniqua la sanzione che gli è stata comminata dalla Camera Giudicante. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, l’obiettivo dell’Uefa sarebbe quello di arrivare a una conciliazione che possa rendere più semplice l’udienza al Tas. Dall’altro lato, Elliott vuole vedersi riconosciuta la possibilità di poter investire in una sua proprietà. È auspicabile, inoltre, che dal vertice di domani emergano le linee guida che Leonardo e Maldini potranno seguire in sede di calciomercato.