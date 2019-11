Tuttosport - Futuro San Siro: Milan e Inter si aspettano idee dal Comune sulla rifunzionalizzazione del Meazza

Il futuro di San Siro continuare ad essere il tema centrale della questione stadio: in particolare, Milan e Inter non capiscono perchè il Comune di Milano continui a non suggerire idee sulla rifunzionalizzazione del Meazza, inserita come vincolo dal Consiglio Comunale a metà ottobre e recepito successivamente dalla Giunta. Lo riferisce Tuttosport che spiega che, secondo i club, dovrebbe essere il sindaco Sala a chiarire almeno a grandi linee quale porzione di San Siro intende conservare.