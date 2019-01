Tuttosport - Genoa, i tifosi contestano la cessione di Piatek

Cresce il malumore tra i tifosi del Genoa di fronte alla sempre più probabile partenza di Piatek. Come riporta Tuttosport in edicola stamane, nelle ultime ore, sui social e non solo, si registra una crescente delusione da parte del popolo rossoblù per l’imminente cessione del bomber polacco, anche se - va detto - non manca chi riconosce comunque l’opportunità di mercato, considerate le cifre in ballo. La sensazione è che l’addio di Piatek possa rappresentare un altro punto a sfavore del patron Preziosi, già pesantemente contestato negli ultimi anni.