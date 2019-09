Tuttosport - Giampaolo sul banco degli imputati, ma non ci sono alternative

Come riporta Tuttosport, Maldini e Boban sono convinti di aver dato una buona squadra a Giampaolo. I due si sono lamentati (in privato) per l’ostinazione del tecnico nell’affidarsi alla vecchia guardia. Le buone indicazioni arrivate dai nuovi (Theo Hernandez, Bennacer e Leao) hanno consolidato il pensiero dei dirigenti, finendo inevitabilmente per mettere Giampaolo sul banco degli imputati. La posizione del tecnico, dunque, non è così solida, ma all’orizzonte non sembrano esserci alternative concrete.