Dopo i "cinguettii" su Twitter di Yonghong Li, ecco lo sfogo del suo ex braccio destro, David Han li. Come evidenzia Tuttosport, l’ex direttore esecutivo rossonero, intervistato da Forbes, ha tirato stoccate a destra e a manca per cercare di spiegare cosa non è funzionato nell’avventura al Milan. Dai media ai "poteri forti", molti fattori - secondo Han Li - remato contro la gestione cinese.