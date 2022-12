Tuttosport - Ibra, a gennaio nuovi esami strumentali: obiettivo Tottenham per lo svedese

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic sta proseguendo il suo programma di recupero con allenamenti differenziati e durante il mese di gennaio si sottoporrà a nuovi esami strumentali per capire come sta il ginocchio operato lo scorso maggio. Come riferisce Tuttosport, il suo obiettivo è quello di essere pronto per gli ottavi di Champions League contro il Tottenham a metà febbraio.