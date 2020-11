Tuttosport - Ibra in campo già il 6 dicembre? Con lui nulla è scontato

Con Ibrahimovic nulla è scontato. Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando dello svedese, attualmente fermo ai box a causa di un infortunio muscolare. Non c’è da stupirsi - scrive il noto giornale sportivo - se tornerà in campo fra 10-15 giorni anziché tre-quattro settimane (come da previsione). L'obiettivo era tornare in campo per Milan-Parma del 13 dicembre, ma chissà che adesso Zlatan non metta nel mirino la trasferta con la Samp fissata per il 6 dicembre.