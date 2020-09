Sulla carta non ci sarebbe storia, ma guai a sottovalutare l’orgoglio irlandese. Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando del Milan e del prossimo impegno in Europa League contro lo Shamrock Rovers. Sarà la sfida tra la squadra più titolata d’Irlanda e una delle più vincenti al mondo. Pioli non si fida, anche perché si tratta di una gara secca in cui può succedere di tutto.