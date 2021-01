"Il Milan riparte da capolista. L'ordine di Pioli: 'Cavalchiamo l'entusiasmo'". Questo il titolo che l'edizione odierna di Tuttosport dedica ai rossoneri. La squadra di Stefano Pioli scenderà in campo alle 18 contro il Benevento del grande ex Pippo Inzaghi con l'obiettivo di difendere il primato in classifica.