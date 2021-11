Tuttosport - Il Milan si gode Ibra e non ci pensa proprio a farlo scappare

L’assoluto protagonista all’Olimpico nella notte di Halloween è stato lui, sempre lui: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha realizzato il suo undicesimo gol personale alla Roma (è la sua vittima italiana preferita), il 400esimo nei vari campionati nazionali in cui ha giocato. Numeri, scrive Tuttosport, che servono solo in parte a descrivere l’impatto devastante di Ibra sul mondo rossonero. Delizia per i suoi tifosi, croce per gli avversari: questo è Zlatan, un campione unico nel suo genere ma anche personaggio inimitabile. Il Milan se lo gode, anche a 40 anni, e non ci pensa minimamente a lasciarselo scappare.