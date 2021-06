Tuttosport - Kalulu e le fatiche olimpiche: al rientro dovrà ricominciare la stagione

C’è anche Kalulu nella lista dei convocati della Francia per le Olimpiadi di Tokyo. Una grande occasione per l'esterno rossonero, entrato - grazie anche a Pioli - nel giro nella Nazionale transalpina. I giochi olimpici si disputeranno dal 21 luglio al 7 agosto e metteranno Kalulu, una volta rientrato a Milanello, dinanzi a una serie di problemi. Come riporta Tuttosport, infatti, Pierre sarà costretto a recuperare le fatiche di un torneo lungo che si gioca dall’altra parte del Mondo nel mese più caldo dell’anno. Una volta tornato in Italia dovrà cercare di rimettersi alla pari con i compagni che stanno già lavorando da quasi un mese e mezzo. La giovane età potrà aiutarlo, ma all’inizio potrebbe pagare anche dazio con qualche esclusione.