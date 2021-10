Tuttosport: "La società pensa ai mini abbonamenti e alla riduzione dei prezzi dei biglietti"

"La società pensa ai mini abbonamenti e alla riduzione dei prezzi dei biglietti": titola così questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport in merito alle strategie del Milan in materia dei biglietti. Ogni tipo di discorso in merito a possibili abbonamenti per il campionato è rinviato a quando il governo aprirà gli stadi con il 100% della capienza. Ora che San Siro può essere riempito fino al 75% della capienza non è da escludere che il club di via Aldo Rossi decida di rivedere al ribasso i prezzi dei biglietti per i match casalinghi.