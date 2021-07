Tuttosport - Maignan, un'estate sui libri per imparare presto l'italiano

Comincia l’avventura al Milan di Maignan. Il suo compito non sarà semplice: far dimenticare Donnarumma. Ma il francese, come riporta Tuttosport, è descritto da tutti come un tipo tosto, e questo lo aiuterà a non “subire” una situazione complicata. A Milanello troverà un plotone di connazionali con cui si potrà confrontare, anche se, in virtù del suo ruolo, dovrà imparare presto l’italiano per guidare al meglio la retroguardia e l’intera fase difensiva della squadra. A tal proposito, come aveva spiegato lui stesso, durante le vacanze ha iniziato a prendere ripetizioni.