Tuttosport - Milan a caccia del difensore: Diallo pista fredda, Gabbia verso la permanenza

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Tuttosport, si è raffreddata la pista Diallo del PSG, obiettivo del Milan per rinforzare la difesa. Il difensore ivoriano non è convinto del ruolo offerto dal club rossonero. Nel frattempo il Milan ha deciso che per ora Gabbia non si muove, complice anche l'incertezza sulle condizioni di Simon Kjaer.