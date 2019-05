TuttoSport - Milan, è da escludere la convivenza di Gattuso e Leonardo nella prossima stagione

I vecchi dissapori tra Leonardo e Gattuso non sono superati e, al di là delle dichiarazioni di facciata, la convivenza dei due in quest'anno a Milanello non è stata delle migliori. Per questo motivo, come si legge su TuttoSport, è da escludersi la permanenza di entrambi in rossonero durante la prossima stagione. Se uno dei due rimarrà, per l'altro sarà addio.