Tuttosport - Milan, Giroud non sarà solamente il vice Ibrahimovic

Fin da quando il Milan ha cominciato a trattarlo, si è capito che sarebbe stato assai riduttivo ridurlo al rango di vice-Ibrahimovic. Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando, ovviamente, di Giroud. Zlatan sta scaldando i motori per tornare a lavorare in gruppo ed essere nuovamente il punto di riferimento dell’attacco rossonero, ma figuriamoci se Pioli non stia già studiando qualche schema che comprenda lo svedese in coppia con Olivier.