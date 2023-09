Tuttosport - Milan, Kalulu ha già iniziato le terapie: la sua situazione verrà attentamente monitorata fino all’immediata vigilia del derby

Pierre Kalulu non è stato convocato in nazionale e ha potuto così allenarsi regolarmente in questi giorni a Milanello. In una di queste sedute, però, il difensore francese ha purtroppo subito un infortunio muscolare e ora è a serio rischio la sua presenza sabato nel derby contro l'Inter. Come riferisce stamattina Tuttosport, il giocatore rossonero ha già iniziato le terapie e la sua situazione verrà attentamente monitorata fino all’immediata vigilia della stracittadina milanese.