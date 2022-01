Tuttosport - Milan, l'idea è sempre la stessa: non si comprerà tanto per farlo

L’infortunio di Tomori non ha cambiato la posizione del Milan per quanto concerne il rinforzo in difesa. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle strategie di mercato del club rossonero. Maldini e Massara - riferisce il giornale torinese - non vogliono comprare tanto per comprare. I vertici di via Aldo Rossi sanno benissimo che rimanere con quattro centrali fino al termine della stagione è rischioso, ma al tempo stesso - si legge - non vogliono aggiungere una pedina nella rosa che non abbia un futuro in maglia rossonera. Il Milan, dunque, non prenderà un semplice esubero di un altro club.