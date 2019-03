Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina pone l’accento sulla parabola di Gattuso. Forse Rino non è mai stato davvero vicino all’esonero, ma è stato spesso in discussione e se prima della sosta invernale non avesse battuto la Spal 2-1 (grazie a un gol di Higuain), chissà se a gennaio sarebbe stato ancora al suo posto. Oggi quei rumors fanno sorridere.