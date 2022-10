Tuttosport - Milan, Maignan è clinicamente guarito ma niente Verona: rientro previsto contro il Monza

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano buone notizie da Milanello in merito alle condizion di Mike Maignan, il quale ha saltato le ultime partite per un problema muscolare rimediato in nazionale: come riporta Tuttosport, infatti, il portiere rossonero è clinicamente guarito e aspetta il via libera dai medici per tornare ad allenarsi in gruppo. Il suo rientro in campo non sarà domenica sera a Verona, ma è previsto per Milan-Monza del 22 ottobre.