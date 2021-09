Tuttosport - Milan, Pellegri sta migliorando il suo stato di forma e punta alla convocazione per la Lazio

Pietro Pellegri, arrivato al Milan dal Monaco nell'ultimo mercato estivo, sta migliorando sempre di più il suo stato di forma e punta ad essere convocato da Stefano Pioli per il match di domenica sera contro la Lazio a San Siro. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che ricorda che il giovane attaccante non sarà invece a disposizione per la sfida di Champions League contro il Liverpool di mercoledì in quanto non è stato inserito nella lista UEFA.