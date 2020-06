Tuttosport - Milan, Pioli pensa al 4-3-2-1: Calha e Paquetà dietro Rebic contro la Juve

In vista della sfida di venerdì prossimo contro la Juventus, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Stefano Pioli, che dovrà rinunciare a Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic, sta pensando di cambiare modulo e passare al 4-3-2-1 con Calhanoglu e Paquetà alle spalle di Rebic. Lo riferisce Tuttosport che spiega che questa scelta verrebbe fatta perchè in questo modo il tecnico rossonero avrebbe in panchina la carta Leao da giocarsi a gara in corso.