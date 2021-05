Tuttosport: "Milan, porta in faccia. Ora è rottura con Raiola e Donnarumma si arrangi"

"Milan, porta in faccia. Ora è rottura con Raiola e Donnarumma si arrangi": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che l'arrivo di Mike Maignan testimonia che in casa rossonera non hanno più voluto aspettare Gigio e hanno chiuso la telenovela del suo rinnovo che andava avanti ormai da troppo tempo. Il Milan ha così il suo nuovo portiere titolare, mentre non ci sono certezze su dove andrà Donnarumma.