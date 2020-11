Tuttosport: "Milan, questa è fuga vera. E Ibra è un'assenza-presenza"

"Milan, questa è fuga vera. E Ibra è un'assenza-presenza", titola stamane Tuttosport. Cinque punti su Sassuolo e Inter, sei su Roma, Juventus e Napoli. Il Milan è davanti a tutti e sta dominando il campionato con la sua sicurezza e la sua continuità. Le altre hanno alti e bassi con il Napoli fermato una settimana fa proprio dai rossoneri e la Roma battuta ieri dal Napoli, il Sassuolo che crolla con l'Inter. Ed il Milan invece arriva da 29 partite sempre in gol, da 11 ne segna almeno due e da 21 non perde in campionato. Ibra ieri non c'era in campo, ma forse c'era comunque, vista la passionalità con la quale ha seguito il match da bordo campo. Ha esultato, dato indicazioni ai compagni. E non va sottovalutata la forza del gruppo, perché anche Pioli ha voluto partecipare alla festa del gruppo, con una videochiamata e salutando uno a uno i suoi uomini. Questo Milan difficilmente sarà una semplice meteora.