Tuttosport - Milan, Tatarusanu potrebbe lasciare per Mirante

Tra giocatori accostati e calciatori sul piede di partenza il Milan, nella prossima sessione di mercato, potrebbe accogliere nuovi profili e salutarne alcuni che non hanno trovato tanto spazio in questa stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, in quest'ultima categoria, dovrebbe figurare Tatarusanu che potrebbe lasciare il posto a Mirante. Il secondo portiere della Roma, recentemente accostato ai rossoneri, arriverebbe a zero e dovrebbe prendere il posto proprio del nazionale rumeno.