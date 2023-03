Tuttosport - Milan, verso la Salernitana: a destra ballottaggio tra Saelemaekers e Calabria

MilanNews.it

Nelle ultime settimane, la scelta di Stefano Pioli è ricaduta sempre su Junior Messias, ma ora che il brasiliano si è infortunato il tecnico rossonero dovrà cambiare qualcosa sulla fascia destra: in vista del match di lunedì contro la Salernitana, come riferisce stamattina Tuttosport, in ballottaggio per una maglia da titolare ci sono Alexis Saelemaekers e Davide Calabria.