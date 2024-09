Tuttosport - Morata, il recupero procede bene: tornerà a disposizione contro il Venezia, ma partirà della panchina

Alvaro Morata, che ha lavorato a Milanello anche in questi giorni di riposo concessi da Paulo Fonseca, ha quasi superato il problema muscolare rimediato alla prima giornata di campionato contro il Torino che lo ha costretto a saltare i successivi match contro Parma e Lazio. Il recupero dello spagnolo procede bene e tornerà a disposizione subito dopo la sosta. La sensazione è che contro il Venezia partirà inizialmente dalla panchina, per essere poi titolare contro Liverpool e Inter. Lo riferisce Tuttosport.

E a proposito del derby, ieri Morata ha dichiarato a Sky: "Non vedo l’ora di giocare il derby. Adesso posso dirlo per la prima volta: sono venuto a San Siro per vedere un paio di derby da tifoso, con il mio cappellino e gli occhiali neri, nessuno si è reso conto di me. Volevo respirare quella atmosfera, voglio provare l'esperienza di segnare in un derby e vincerlo, per fare sentire i milanisti orgogliosi. L'Inter è molto competitiva, ha una grande squadra, bisogna giocare con il cuore, dare tutto in campo, avere fame: questo non si può sbagliare".