Tuttosport - Nuovo stadio: martedì mattina incontro tra Milan, Inter e Comune di Milano

In merito al nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme, è stato fissato il tanto atteso incontro tra i due club e il Comune di Milano: come riferisce Tuttosport, le parti si vedranno martedì mattina della prossima settimana per discutere concretamente dei vincoli contenuti nella delibera sul pubblico interesse concesso dal Consiglio comunale e formalizzato dalla giunta, in particolare il riutilizzo di San Siro.