Tuttosport - Panchina Milan: Mendes spinge la candidatura di Conceiçao, ma pare che non ci sia piena convergenza sul suo nome

Nelle ultime settimane, il nome che è stato accostato di più alla panchina del Milan è senza dubbio quello di Sergio Conceiçao, il quale a fine mese dovrebbe liberarsi dal Porto: come spiega Tuttosport, la sua candidatura è spinta in modo particolare dal suo agente Jorge Mendes, ma pare che in via Aldo Rossi non ci sia piena convergenza sul suo nome.

In rialzo sembrano essere invece nelle ultime ore le quotazioni di Mark van Bommel, ex centrocampista rossonero e attuale tecnico dell'Anversa: l'olandese piace per la sua idea di calcio e potrebbe essere il nome giusto per mettere d'accordo tutta la dirigenza del club rossonero.