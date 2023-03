Tuttosport - Per battere il Napoli serve la "piolata": Krunic trequartista?

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Si avvicina la sfida di campionato tra Napoli e Milan che sarà solo il preludio al doppio confronto ai quarti di finale di Champions League. Secondo quanto riporta Tuttosport oggi Stefano Pioli starebbe pensando a una "piolata" per riuscire a imbrigliare il Napoli: si pensa infatti all'impiego di Rade Krunic come trequartista nel 4-2-3-1, in una posizione analoga a quella che occupò Kessie l'ultima volta che il Milan fece visita, vittoriosamente, al Maradona.