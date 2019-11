Tuttosport - Pioli pensa al 3-4-2-1: Paquetà rischia di essere il grande escluso

Stefano Pioli sta pensando a un cambio di modulo e - di conseguenza - uomini. Nel corso dell’allenamento di ieri, il tecnico rossonero ha schierato la squadra con un 3-4-2-1, con tre centrali davanti a Donnarumma (Duarte, Romagnoli e Rodríguez), Theo Hernandez e Conti sugli esterni e la coppia di centrocampo formata da Bennacer e Krunic; in attacco, Calhanoglu e Suso alle spalle di Piatek. Come riporta Tuttosport, il grande escluso rischia di essere Paquetà, che non troverebbe collocazione in campo.