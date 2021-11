Tuttosport - Pioli, sms alla squadra: guai a sedersi dopo il successo di Madrid

"Le squadre medie, dopo una partita come la nostra a Madrid, si accontentano, affrontano l’impegno successivo con superficialità. Le grandi squadre, invece, approfittano del momento positivo per andare ancora più forte". Lo ha dichiarato Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Come sottolinea il quotidiano Tuttosport, l’allenatore rossonero ha voluto mandare un importante sms alla squadra: guai a sedersi dopo il successo con l'Atletico, guai a pensare che contro il Sassuolo sia una gara scontata.