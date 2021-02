Tuttosport: "Rebic, la doppietta per ricominciare"

"Rebic, la doppietta per ricominciare": titola così questa mattina Tuttosport sull'attaccante croato che ieri ha messo a segno una doppietta nel 4-0 del Milan contro il Crotone. Dopo una prima parte di stagione con qualche difficoltà (l'infortunio al gomito lo ha tenuto fuori per diverse settimane), ora il giocatore rossonero è in crescita ed è pronto per tornare decisivo come nella scorsa annata.